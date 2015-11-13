Авиакомпании EgyptAir запретили летать в Россию

Египетской авиакомпании EgyptAir запретили полеты в Россию

Росавиация запретила авиакомпании EgyptAir перевозить пассажиров по маршруту Каир – Москва с 14 ноября, передает телеканал "Москва 24". В справочной службе компании Egypt Air на запросы отвечают, что не бронируют в настоящее время билеты на рейсы в Москву, так как "система не позволяет это сделать".

"В аэропорт поступила телеграмма Росавиации о запрете с 14 ноября 2015 года полетов авиакомпании Egypt Air на территорию России", – цитирует представителей воздушной гавани "Интерфакс".

Источник агентства, близкий к Росавиации рассказал что, власти мотивировали запрет полетов Egypt Air отсутствием программы авиационной безопасности. Это один из стандартных документов из пакета, что подают перевозчики, работающие в России.

Egypt Air на сегодняшний день единственная компания, осуществляющая пассажирские перелеты между Россией и Египтом. Рейсы перевозчика летают три раза в неделю из Каира в Москву. Ранее представитель египетской авиакомпании сообщал, частота полетов между РФ и Египтом может увеличиться.

Такие планы появились у Egypt Air после того, как Россия ввела запрет для российских авиаперевозчиков выполнять рейсы в Египет до выяснения причин крушения российского аэробуса А321 на Синае.

Ранее сообщалось, что полеты в Египет запрещены только на несколько недель, но к концу недели стало известно, что рейсы возобновятся не ранее, чем через полгода.

Туристические фирмы временно прекратили продажу путевок в Египет. Туристов, отдыхающих на курортах Красного моря эвакуируют в Россию, а тем, кто только купил туда туры, предлагают альтернативные маршруты в Турцию и Тайланд, а также на Кипр и Гоа.