Анатолий Каширов: "Чемпионат России, где мало наших клубов - это смех"

Анатолий Каширов. Фото: ИТАР-ТАСС

Об уровнях российского и немецкого баскетбола, необходимости расширения лиги ВТБ, причинах провала сборной России на Евробаскете и особенностях жизни в Германии, - спортивный обозреватель M24.ru Василий Макагонов побеседовал с центровым "Тюбингена", а в прошлом - игроком ЦСКА - Анатолием Кашировым.

- Вы играете в Германии. Тяжело ли, приезжая из России, устроиться в Германии, где другие правила жизни и требования?

- Когда я первый раз приехал в Германию, лет пять назад наверное это было, думал, что будет очень тяжело, потому что В России сложилось мнение, что они бюрократы, консервативные все, за копейку удавятся… На самом деле, все оказалось иначе, адаптация прошла очень легко. Это даже начинает нравиться, когда появляется много правил, которые ты должен соблюдать. Твоя жизнь от этого становится гораздо легче. Нужно просто к этому привыкнуть, отойти немного от нашего менталитета.

- Доводилось иметь дело с немецкой полицией из-за шумных вечеринок?

- Нет, такого не было. Я очень тихий человек. А вот с соседями один раз возникло небольшое недопонимание. Это произошло несколько недель назад. Тут сортируют мусор и есть отдельный ящик для биоотходов – это очистки картофельные, шелуха и так далее. И я туда документы выбросил. Ко мне пришли соседи, сказали: "Ай-ай-ай, что же ты творишь? Больше так не делай". По сути, это был даже не конфликт, а забавная ситуация.

- Хоть без полиции обошлось.

- Здесь все нормально. Полицию могут вызвать, просто не надо борзеть, как это иногда происходит с некоторыми нашими соотечественниками. Даже если у тебя проходит какая-то шумная вечеринка, всегда можно заранее договориться с соседями, предупредить их. Всегда можно найти общий язык с людьми, никакой тотальной слежки не ведется.

- Как вы оцениваете перспективы "Тюбингена" в будущем выиграть чемпионат Германии?

- В данный момент "Тюбинген" идет на последнем месте, у нас другие заботы, не вылететь бы из Бундеслиги. У ребят не заладился сезон еще до моего прихода. Вот не получается у нас побеждать, хотя последнюю игру выиграли, надеюсь, хоть что-то изменится. На данный момент перспективы выиграть чемпионат в ближайшее будущее очень плохие , потому что в чемпионате есть команды с бюджетом в 5 раз больше, чем у нас. Это то же самое, как оценивать перспективы у "Нижнего Новгорода" выиграть чемпионат Единой лиги ВТБ.

Анатолий Каширов. Фото: M24.ru

- Тяжело было акклиматизироваться в команде, учитывая, что вы разговариваете на русском и английском языках, а немецким не владеете?

- На немецком почти никто в команде не разговаривает. У нас есть немцы, но все говорят по-английски. Официальный язык общения - английский. Я и в бытовом плане не сталкиваюсь с немецким, все необходимое организовывает клуб. Но стараюсь учить потихонечку, вроде получается.

- Какие у вас планы на будущее? Планируете остаться в чемпионате Германии до окончания срока контракта?

- Если честно, еще не задумывался об этом. На данный момент У меня нет особого желания возвращаться в Россию.

- Почему?

- Несколько причин есть. Во-первых, мне не нравится все происходящее в российском баскетболе. Во-вторых, моей семье комфортнее жить в Германии. Да, наверное, я бы побежал впереди паровоза, если бы меня пригласил клуб калибра ЦСКА или "Химок". Но возвращаться в чемпионат и ехать в команду, которая не ставит перед собой высоких целей,только, чтобы быть в России, – просто незачем, неинтересно.

- Что вы понимаете под "происходящим в российском баскетболе" – ситуацию с выборами президента РФБ (они завершились грандиозным скандалом и взаимными обвинениями в подкупе членов исполкома, выбиравших нового президента) или отмену Профессиональной баскетбольной лиги?

- Все в совокупности. Конечно, ситуация с выборами президента не способствует развитию российского баскетбола – одни сплошные скандалы. Чемпионат России, которого, по сути нету, где играют не все российские команды, - все это просто смешно. Еще отмена правила 2 россиян на площадке: почему-то российские игроки всегда оказываются крайними во всех играх у функционеров. Я не хочу проводить, допустим, 18 матчей в год в Единой лиге ВТБ.

- Ваше мнение – Единая лига ВТБ станет жизнеспособным проектом или ее будущее зависит исключительно от интереса к ней Сергея Иванова?

- Я надеюсь, что Сергей Борисович все-таки будет интересоваться лигой ВТБ до конца. Вопрос: насколько ему хватит политической силы, чтобы давить на спонсоров и продвигать этот чемпионат дальше не только в России, но и за рубежом. Вообще, идея классная, а вот исполнение пока не лучшее.

Фото: ИТАР-ТАСС

- По сути, Единая лига ВТБ – это аналог Континентальной хоккейной лиги, только значительно меньше по масштабу. У нее есть перспективы развиваться дальше на запад?

- Почему нет? Но в первую очередь, Единая лига ВТБ должна дальше развиваться в России. Потому что когда там играют восемь или девять российских клубов - это не есть хорошо. Почему не может играть, например, Владивосток? Или Урал с Саратовом? У нас есть команды, которые, в принципе, соответствуют уровню Единой лиги ВТБ. Это не какие-то мальчики для битья. Я считаю, что сначала лига должна все-таки развиться в России, чтобы в ней играли хотя бы 14 клубов из нашей страны. Иначе российский баскетбол в лучшем случае будет стоять на месте. А потом уже можно думать над расширением на Запад. Очень тяжело найти команды, которые откажутся от участия в своем национальном чемпионате ради лиги ВТБ. Для этого нужна политическая воля.

- Которая есть у Сергея Иванова.

- Сейчас он, наверное, может давить на зарубежные федерации и клубы. Вопрос, что будет, когда у него не будет такой возможности.

- Как вы считаете, ситуация с последними выборами президента отразилась на неудачном выступлении России на последнем Евробаскете? Или повлияли другие факторы, связанные с уходом бывшего главного тренера Дэвида Блатта?

- Когда меньше, чем за месяц до чемпионата Европы меняется тренер – это никогда не пойдет на пользу команде. Не знаю, какие причины были сменить главного тренера и генерального менеджера в сборной за месяц до чемпионата. Я не умаляю заслуг Василия Карасева - это очень хороший тренер, но человека просто взяли и бросили в огонь.

- Можно говорить о том, что наша бронза на последних Олимпийских играх – это подвиг?

- Естественно. Это долгое время не удастся повторить. Плюс – будет смена поколений. Уходят Кириленко, Хряпа из сборной, другие игроки ее покинут. Команде будет по-настоящему тяжело. После нашей бронзы на Олимпийских играх отменили правило, по какой-то причине, мне неведомой, по которому на площадке в матчах чемпионата России должны были находиться минимум два российских баскетболиста. Сейчас во многих наших клубах на паркет выходят сразу пять легионеров и играют по 35 минут, то есть, сборники не получают какой-то игровой практики. Даже ведущие игроки сборной. Не вижу никакой логики в этом решении. Наши команды всегда удачно выступали в Евролиге, еврокубках и с этим правилом. Сборная в последние годы, до последнего чемпионата Европы, не проваливалась на первенствах. Баскетболисты заслужили игровое время в своих клубах, выиграли бронзу Олимпиады, а получили в награду отмену этого правила. Испанию и США обыграть сейчас нереально, так что третье место – это отличный показатель.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Какое место среди видов спорта занимает баскетбол в Германии?

- Думаю, третье. Естественно, после футбола, также здесь сильно развит гандбол.

- Трибуны заполняются лучше, чем у нас?

– Гораздо лучше. У нас здесь каждый матч – аншлаг. У берлинской "Альбы" даже на матчи с аутсайдерами по 10 тысяч человек приходит. На каждом матче, куда ни приезжаешь, всегда полные трибуны. И билетов не достать. Мне иногда нужны дополнительные билеты, допустим, кто-то из друзей приезжает, так достать невероятно сложно

- А в плане игры как? Немецкий баскетбол уступает российскому?

- Не согласен. Немецкий баскетбол очень неплохо развивается. Конечно, здесь нет команд уровня ЦСКА, "Химок" и "Локомотива-Кубань", но средний уровень лиги очень высокий.

- Летом бюджет клуба был сокращен почти на половину.

- Все равно они даже с финансовыми проблемами здорово играют. Средний уровень немецких команд, я считаю, не ниже, чем уровень российского первенства. Здесь очень много известных европейских игроков. Я просто приведу в пример "Баварию" – это один из лучших клубов Европы по организации сейчас.

- "Бавария" в любом виде спорта сильна. Своеобразный аналог ЦСКА и "Динамо".

- Это немного разные вещи. У нас, допустим, – ЦСКА футбольный, ЦСКА баскетбольный и ЦСКА хоккейный – это разные юридические лица. Они никак не связаны друг с другом кроме названия. Здесь же баскетбольная "Бавария" - это часть футбольного клуба. Она пользуется той же инфраструктурой, что и футбольный клуб, там тот же менеджмент и обслуживающий персонал.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Какая схема лучше: российская, когда некоторые команды живут за счет бюджета, или немецкая - где все команды являются частными?

- Конечно, когда команда принадлежит частному лицу – это лучше. Просто проблема в том, что когда команда живет за счет бюджета, у нее нет резона развивать свой маркетинговый отдел, привлекать зрителей на трибуны. У них есть дотации из бюджета и от того, что на матче присутствует 100 зрителей или 200 зрителей, руководству клуба ни жарко, ни холодно. Здесь у клубов большая часть бюджета – доходы от зрителей, покупки атрибутики клуба, от денег, которые тратят болельщики, допустим, на покупку сосисок на матче. Поэтому каждый клуб заинтересован в том, чтобы привлекать зрителей на трибуны.

- В Германии действует какое-нибудь правило легионеров, аналогичное российскому?

- Да. По-моему, шесть немцев должно быть в заявке команды на матч.

- Это включая весь состав?

- Да, из 12 в заявке на игру. Плюс - здесь есть классное правило, у нас такого нет: за каждую минуту, проведенную местными баскетболистами в возрасте до 23-24 лет на паркете, клуб получает деньги от федерации.

- Вот это правило. С российскими реалиями оно несовместимо.

- Грубо говоря, клубы заинтересованы в том, чтобы наигрывать молодежь. Я честно, не скажу сейчас порядок сумм, этого не помню, но статистика есть на сайте лиги, можно посмотреть, сколько клубы получили, это небольшие деньги. И в выгоде от этого все: и клуб, и игроки, и федерация, а в итоге – сборная.

- За карьеру вы выиграли несколько ценных и приятных титулов. Что ставите выше всего?

- Не знаю. Я не могу сравнивать победу в Евролиге в 2008-м с выигрышем ее же в 2006-м. Это же равноценные титулы. Наверное, все-таки, обе победы в Евролиге. Но и про Универсиаду я никогда не забуду.

- В России в последнее время бытует мнение, что Универсиада – это показуха. Ваше мнение: можно ее сравнить с Олимпиадой?

- Это абсолютно такой же турнир, как и Олимпиада. Есть ограничения по возрасту. У нас было много криков и критики, потому что в сборную выставляли сильнейших атлетов. Но так делают все, это не только российская практика. Все команды пытаются привезти своих лучших атлетов. Естественно, кто-то отказывается, потому что ему надо подготовиться к чемпионату мира, но на домашней Универсиаде хотят выступить все лучшие атлеты, которые могут по возрасту проходить на этот турнир.

- Вы уже успели стать кумиром местных болельщиков?

- Тяжелый вопрос. Это надо у них спрашивать. В принципе, они меня рады всегда видеть на площадке.

- А как они вас называют?

- Да никак. Мою фамилию по-разному коверкают. Они молодцы, у нас вообще классные болельщики. Они всегда поддерживают команду, даже в той непростой ситуации, в которой мы оказалось, когда не можем выиграть. Они все равно стараются, приходят на матчи, болеют, поют, бьют в барабаны. И нет такого, что "вот вы нехорошие люди, не можете выиграть", как у нас в России, к сожалению, часто происходит.

- Следите за выступлениями ЦСКА?

- По возможности. Игры не смотрю, потому что во-первых, нет времени на это – обычно они играют в то время, когда у меня тренировки, а во-вторых, здесь нет российских телеканалов.

- Как в Германии относятся к российскому баскетболу? С большим уважением?

- Топ-команды знают очень хорошо. А команды Лиги ВТБ знают по названиям, но никто за чемпионатом не следит, здесь своего хватает. В Германии свой чемпионат, котируется выше, чем Евролига. Самая главная задача у любого клуба – не занять как можно выше место в Евролиге, а удачно выступить в чемпионате страны. Потому что именно от этого зависит интерес спонсоров на следующий сезон, места в еврокубках.

- Какое место будет удачным для "Тюбингена" по итогам этого сезона?

- По итогам этого сезона – нам бы в лиге остаться. Потому что две последние команды вылетают. Попасть в плей-офф – для этого клуба было бы удачей, надеюсь, в следующем сезоне поборемся.

Василий Макагонов