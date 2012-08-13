Депутат от "Единой России" предложил вернуть смертную казнь

ИТАР-ТАСС

Зампред комитета Госдумы по обороне единоросс Франц Клинцевич предлагает отменить мораторий на смертную казнь. Парламентарий считает, что России надо не оглядываться на Запад, а жестко наказывать тех, кто "предает интересы страны", пишут "Известия".

Казнить депутат предлагает военных преступников — прежде всего тех, по чьей вине падают спутники, тонут подлодки и наносится другой крупный ущерб государству, а также педофилов и крупных коррупционеров.

С идеей казнить казнокрадов еще в 1996 году выступали коммунисты, но тогда на инициативу наложил свое вето президент Борис Ельцин. В новейшей истории за отмену моратория выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который предлагал карать смертью террористов.

Воплотить идею в жизнь Клинцевичу будет довольно сложно, особенно после того, как в 2009 году Конституционный суд постановил, что никакие суды в России более не могут выносить смертные приговоры.

Коституционный суд признал невозможность назначения смертной казни даже после введения суда присяжных в Чечне, мотивировав это тем, что "в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания".

По словам главы президентского совета по правам человека Михаила Федотова, теперь снять мораторий можно, только изменив Конституцию. "Я думаю, дискуссии на эту тему будут подниматься, потому что есть люди, которые считают, что наступило время репрессий, но это не так, оно не наступило и не наступит никогда", - считает Федотов.

Мораторий на смертную казнь был введен, когда Россия 16 апреля 1997 года присоединилась к Протоколу № 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно смертной казни. Несмотря на то, что Россия подписалась под этим документом, Госдума его так и не ратифицировала.