Соцсеть "ВКонтакте" заблокировала сообщества с ответами на ЕГЭ

Соцсеть "ВКонтакте" заблокировала более 70 сообществ с ответами на ЕГЭ

Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала более 70 сообществ с ответами на ЕГЭ по русскому языку. По просьбе Рособрнадзора ссылки были недоступны до 14.00. Речь идет о фотографиях с заполненными бланками, которые ранее появились в сети. Для доступа к ответам необходимо было отправить SMS или загрузить некую программу.

Рособрнадзор назвал появление в интернете предложений по продаже ответов на задания ЕГЭ мошенническими. По сообщению ведомства, эта информация является обманом, школьников призывают воздержаться от ее использования.

"Рособрнадзор обращает внимание выпускников на необходимость соблюдения правил, согласно которым нельзя иметь при себе и пользоваться мобильными телефонами или другими средствами беспроводной связи. Технологические возможности позволяют идентифицировать нарушителей. Несоблюдение правил может иметь серьезные правовые последствиям", - говорится в сообщении ведомства.

На ситуацию уже отреагировал и премьер-министр Дмитрий Медведев. Он предложил аннулировать результаты экзаменов тех, кто выложил ответы в интернет.

Напомним, экзамен по русскому сегодня сдавали более 50 тысяч московских школьников. Им необходимо набрать не менее 36 баллов. По вопросам сдачи ЕГЭ работает горячая линия: с 6.00 до 18.00 в дни проведения экзамена можно звонить по номеру 8-800-700-83-63.