"Хогвартс не принимает по ЕГЭ": блогеры о едином госэкзамене

В четверг, 13 июня, состоялись последние в этом году ЕГЭ. Российские выпускники в этот день сдавали литературу и географию. Сетевое издание M24.ru изучило мнение блогосферы о едином госэкзамене.

Большинство постов о ЕГЭ в блогах принадлежит школьникам: они желают друг другу удачной сдачи экзаменов или радуются тому, что все уже позади. В ряде сообщений выпускники жалуются на трудности, связанные с подготовкой к ЕГЭ.

"Вот и отмучилась. Последнее ЕГЭ сдано. Поверить не могу", – пишет пользователь Twitter @likapavlova. "В ЕГЭ по русскому набрал очень маленький балл! Я себя презираю больше, чем одного знакомого", – признается огорченный микроблогер @utopiaface. "Теперь я знаю, что значит быть выжатой как лимон", – делится своими впечатлениями об экзамене @alie_thorn под хэштегами #егэ и #литература.

Довольно много постов оставили критически настроенные по отношению к ЕГЭ блогеры. Большинство записей посвящено скандальной утечке экзаменационных ответов в Сеть. Кроме того, блогеры рассуждают о том, как усовершенствовать ЕГЭ.

Например, пользователь блог-сервиса diary.ru под ником Антон Юрьевич называет основные, по его мнению, недостатки ЕГЭ и предлагает подумать об их устранении: "У ЕГЭ три ключевых недостатка: он единый и не учитывает все многообразие различий, имеющих место в российской системе образования. Он государственный, как и школы, как и университеты. Какой смысл государству подвергать сомнению собственноручно выставленные оценки? Он экзамен, следовательно происходит единовременно, в неестественных условиях. Следовательно, я бы предложил: возможность выбора между экзаменами; независимость экзаменов от заинтересованных лиц; растянутость оценки во времени".

А саркастичный пользователь Живого Журнала lenya предлагает переименовать единый госэкзамен: "ЕГЭ постепенно погружается в ту же неформальную стихию, в которой прежде жили стандартные экзамены. Все чаще, когда мне рассказывают о ЕГЭ, страшно хочется поиграть в игру: найди 10 отличий. <...> Вот и думаю, а что если переименовать ЕГЭ. Скажем, назвать его СДЭ (старые добрые экзамены), ничего не меняя, естественно. Зачем? Опять все будет, как было. Может, людям легче станет? Как думаете?"

Блогер kuz1a полагает, что лучший ответ на вопрос, как устранить недостатки ЕГЭ могут дать сами школьники: "В этом году мы снова получили все те же проблемы: ответы появились раньше вопросов, в некоторых регионах экзамен проводился при полном попустительстве экзаменаторов. Подготовить несколько вариантов экзамена для разных часовых поясов – непосильная задача, поэтому предлагаю в следующем ЕГЭ задать этот вопрос самим школьникам, может они чего придумают – "Дано: страна Российская Федерация, Задача: провести ЕГЭ без проблем", а способы решения потом подсмотреть или же лучше списать из интернета".

Этот же пользователь ЖЖ добавляет: "Что должен проверять всеобщий экзамен? Знания? Извините, но я не понимаю, зачем в наше время знать каждую точную дату в истории. Найти подобные мелкие детали сейчас не составляет никакого труда. На мой взгляд, гораздо важнее было бы развивать мыслительную составляющую, аналитический подход, в зазубривании и запоминании каждой запятой тоже есть свои плюсы, но думать они не помогают".

Однако не все сообщения блогеров о ЕГЭ носят критический характер. Например, пользователь под ником radiodead пишет на своей страничке в Живом Журнале, что ЕГЭ ничем не хуже устного экзамена. Его запись звучит как бы ответом на сетования процитированного выше блогера, хотя их посты между собой не связаны: "Как только человек начинает ругать ЕГЭ, потому что ЕГЭ - это "набивание руки к проставлению галочек в клеточках", можно сразу зачислять такого человека в профаны. Начать с того, что в КИМах (контрольно-измерительные материалы. - прим. ред.) тестовые задания занимают меньшую часть. И, по-моему, никогда задания на выбор ответа не были единственными. Во-вторых, традиционный экзамен, формирующий у ученика способность мыслить и связно излагать свои мысли – это смешно. Устный экзамен формирует способность производить впечатление знающего при минимуме знаний".

Ему вторит пользователь Livejournal art-aka-primus: "Когда говорят, что ЕГЭ ориентирован на зубрежку и не ориентировано на "творчество" - это, разумеется, чепуха в двух отношениях. Во-первых, ЕГЭ ориентирован не на зубрежку, а на освоение технологии. А без технологии никакой талант реализован быть не может. Иными словами, человек, сдавший ЕГЭ, не обязательно талантлив. Но не сдавший ЕГЭ - заведомо мясо. Во-вторых, в части технологии, ЕГЭ вполне объективен (если нормально устроен) и совершенно не закрывает возможности талантам не останавливаться на уровне ЕГЭ. Иными словами, ЕГЭ нацелен на проверку освоенности минимума знаний, без чего максимум просто недостижим. То есть ЕГЭ, вне всяких сомнений, гораздо лучше "Марьи Ивановны", которая раздает оценки по своему личному вкусу".

А одна из самых популярных карикатур о ЕГЭ принадлежит микроблогеру @duran. Рисунок изображает грустного молодого человека в черном, сидящего за столом перед бородатым старцем в колпаке и мантии, украшенной звездами. Подпись гласит: "Извините, Хогвартс не принимает по ЕГЭ".

