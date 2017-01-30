Форма поиска по сайту

30 января 2017, 08:44

Политика

Трамп обвинил сенаторов в попытке развязать Третью мировую войну

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis

Президент США Дональд Трамп обвинил сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма в попытке развязать Третью мировую войну, пишет сайт "Комсомольской правды".

Ранее они обратились к президенту США с совместным заявлением и выразили обеспокоенность новой миграционной политикой США. По мнению Маккейна и Грэма, указ главы государства помешает борьбе с международным терроризмом и станет сигналом о том, что США не хотят видеть у себя мусульман.

Дональд Трамп в своем ответе заявил, что сенаторы плохо разбираются в миграционной политике и посоветовал им заняться другими проблемами.

"Оба сенатора должны сосредоточиться на ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" ), нелегальной иммиграции и безопасности границ вместо того, чтобы постоянно думать о том, как развязать Третью мировую войну", – написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Указ, которым обеспокоены американские сенаторы, был подписан на прошлой неделе. Он на несколько месяцев приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Сразу после вступления документа в силу на границе были задержаны более 100 человек. Большую часть из них пустили в США после тщательной проверки.

Кроме того, Трамп подписал указ о строительстве стены на мексиканской границе, который направлен на борьбу с нелегальной миграцией из соседней страны.

Дональд Трамп сенаторы жизнь в мире

Главное

