Мособлсуд приступает к рассмотрению дела о теракте в Домодедово

ИТАР-ТАСС

Мособлсуд сегодня проведет предварительное судебное заседание по делу обвиняемых в организации теракта в московском аэропорту "Домодедово". Заседание пройдет в закрытом режиме.

На скамье подсудимых четверо человек - Ислам и Илес Яндиевы, Ахмет Евлоев и Башир Хамхоев. По версии следствия, именно они помогли смертнику Магомеду Евлоеву добраться из Ингушетии в Москву, где арендовали для него квартиру, передали "пояс смертника", а также выбрали для совершения теракта место наибольшего скопления людей — зал прилёта международных авиалиний, сообщает РИА Новости.

Обвинение предъявлено сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, среди которых "убийство". По версии следствия, теракт был организован лидером преступной организации "Имарат Кавказ" Доку Умаровым, в подчинении которого находилась банда под руководством Аслана Бютукаева и Супьяна Абдуллаева. Расследование в отношении них продолжается. Все они ранее были объявлены в международный розыск. Всего установлены 28 членов "Имарат Кавказ", причастных к теракту в Домодедово, добавил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. По его словам, между членами бандгруппы существовало четкое распределение ролей, и о планах по совершению теракта знали только лидеры банды и непосредственно Евлоев, приведший в действие "пояс шахида".

Напомним, 24 января 2011 года террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в аэропорту "Домодедово". В результате погибли 37 и пострадали 172 человека.