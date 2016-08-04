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Авиа и аэропорты

04 августа 2016, 14:38

Пассажир самолета пытался незаконно провезти в Москву серьги на 3 млн рублей

Домодедово таможня нарушения авиа и аэропорты

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В аэропорту Домодедово таможенники задержали пассажира рейса Кишинев-Москва, который пытался незаконно провезти серьги стоимостью более 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

64-летний мужчина прошел по "зеленому" коридору, заявив тем самым, что подлежащих таможенному декларированию товаров у него при себе нет. Однако в ходе досмотра его ручной клади таможенники обнаружили серьги марки "de Grisogono". Поскольку у мужчины при себе не было документов, подтверждающих их стоимость, серьги были отправлены на экспертизу.

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В заключении таможенного эксперта было сказано, что рыночная стоимость изделий составляет более трех миллионов рублей. В отношении правонарушителя возбудили административное дело по статье "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров".

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