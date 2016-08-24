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24 августа 2016, 10:20

Культура

Дом музыки откроет новый сезон концертом Люки Дебарга

Лауреат XV конкурса Чайковского выступит вместе с Национальным филармоническим оркестром России

Фото: facebook.com/lucas.debargue

24 сентября открывается новый концертный сезон в Московском международном Доме музыки, сообщает пресс-служба.

На сцену Светлановского зала выйдут Люка Дебарг и Владимир Спиваков с Национальным филармоническим оркестром. Пианист исполнит концерт №2 Рахманинова. Второе отделение будет посвящено кинематографической музыке XX века. Культовая американская картина, первая полнометражная режиссерская работа Чарли Чаплина "Малыш" будет показана с живым сопровождением. Легендарный комик сам сочинял музыку к своим фильмам. Реконструкцию партитуры осуществил дирижер Карл Дэвис. Как сообщает пресс-служба Дома музыки, эта премьера станет продолжением нашумевшего проекта Владимира Спивакова "Час Чаплина", представившего аналогичным образом другой чаплинский шедевр – "Огни большого города". Герой обеих лент – маленький бродяжка, ставший в 30-е годы прошлого века самым популярным и любимым художественным образом на экране.

Первым концертом в Камерном зале Дома музыки станет выступление "Маленькие большие шедевры: музыка российского кино", инициатором которого выступил Алексей Гориболь. В программе – песни и киномузыка Исаака Шварца, Микаэла Таривердиева, Леонида Десятникова, Валерия Гаврилина, Дмитрия Шостаковича, Бориса Чайковского, Андрея Петрова.

Дом музыки концерты Владимир Спиваков открытие сезона Люка Дебарг
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