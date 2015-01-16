Дом Приваловых не имел охранного статуса - Минкульт

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Министерство культуры РФ не признало здания дома Приваловых (дом Нирнзее) на Садовнической улице историко-культурно значимыми. Тем не менее, компания-застройщик сохранит первое строение дома, а строения 2 и 3 демонтирует с воссозданием фасадной части, сообщает корреспондент M24.ru.

"У нас есть ответ из министерства культуры РФ об отсутствии оснований для того, чтобы признать эти здания историко-культурно значимыми. Ответ датируется 14 января 2015 года", - заявил гендиректор компании-застройщика "Великан - XXI век" Валерий Забелин.

По его словам, компания получила разрешение на проведение работ. "Великан - XXI век" выполнил все условия инвестиционного контракта, переселив из дома Нирнзее более 220 человек, отметил Забелин.

В министерстве культуры M24.ru пояснили, что никто из официальных лиц не обращался в ведомство с просьбой установить факт исторического значения ансамбля доходных домов Привалова. "Существует только обращение частного лица - госпожи Андреевой. Однако обращение было составлено неправильно, к заключению экспертизы не были приложены документы (ни оригиналы, ни копии)", - добавили в пресс-службе министерства.



На основании предоставленных документов министерство не смогло выдать заключение об отнесении или не отнесении здания к объектам культурного наследия.

Отметим, строение 1 дома Нирнзее не снесут. Строители демонтируют второе и третье строение, но затем восстановят их фасады.

Работы начались 16 января. "На данный момент ведутся работы согласно протоколу "сносной комиссии", ордеру ОАТИ и разрешению на строительство. Мы планируем построить многофункциональный комплекс, его наземная площадь составит 12 тысяч квадратных метров. По срокам это два-три года. Увеличение площади происходит за счет атриума. Парковка будет двухэтажной, согласно нормативам - это подземная часть", - уточнил гендиректор компании-застройщика.

Напомним, проект ООО "Великан-21 век" предусматривает реконструкцию комплекса зданий на Садовнической улице, 9. Инвестор предложил отреставрировать фасадную стену строения №1, а строения №2 и №3 разобрать. При этом фасады строения №2 планируют воссоздать из аутентичных материалов.

24 декабря так называемая "Сносная комиссия" при правительстве Москвы выдала разрешение на реконструкцию здания. Однако вопрос решался долго. Для окончательного решения потребовалось несколько заседаний рабочей группы. Члены правительственной комиссии хотели более внимательно ознакомиться с состоянием дома и, по возможности, договориться с застройщиком о сохранении исторического облика здания. Застройщик - компания "Великан - XXI век" - должна была представить властям доклад об истории владения постройкой и об истории самого дома Нирнзее.

"Наша главная цель - добиться того, чтобы исторический облик здания был сохранен тем или иным способом", - сообщил ранее M24.ru главный архитектор "Музеев Московского Кремля" и член комиссии Андрей Баталов.

"Если застройщик не может технически сохранить дом, то хотя бы должен восстановить данное здание, сохранив внешний облик. Для меня самое важное, чтобы сохранился фасад здания, выходящий на Садовническую улицу. Что касается других зданий во внутреннем дворе, то также нужно сохранить их исторический облик ", - пояснил архитектор.

Добавим, что после принятия решением комиссии общественники объявили, что в Министерство культуры был подана заявка и результаты историко-культурной экспертизы для признания здания памятником архитектуры. Соответственно, объект получил статус заявленного и до принятия решения о том, присвоить ему охранную категорию или нет, дом не может быть снесен или реконструирован. Однако, министерство культуры вынесло решение отклонить заявку.

По словам заместителя руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, с 2001 по 2010 год компания последовательно выполняла все условия контракта, в частности, расселяла из аварийного дома жителей.