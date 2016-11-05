Российские фигуристы победили в танцах на льду на этапе Гран-при в Москве

Гран-при Rostelecom Cup по фигурному катанию на коньках стартовал в столице

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев 5 ноября победили в танцах на льду на этапе серии Гран-при в Москве.

Российская пара набрала 186,68 балла по итогам короткой и произвольной программ. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс – 182,13 балла. Третье место заняли канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже – 178,57 балла.

Российские дуэты Тиффани Загорски-Джонатан Гурейро –156,95 балла и Софья Евдокимова-Егор Базин – 133,37 балла заняли пятое и девятое места соответственно.

"Мы рассчитывали на первое место, не будем скрывать, – сказал Соловьев. – И это не самоуверенность, это было нашим огромным желанием. У нас был непростой период в жизни и мы много, очень много работали".

Боброва и Соловьев обеспечили себе место в финале Гран-при, который пройдет во французском Марселе с 8 по 11 декабря.