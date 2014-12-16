Падение рубля объясняется спекулятивным фактором и эмоциями - Песков

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Падение отечественной валюты на бирже в большой степени объясняется эмоциями и спекулятивными факторами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Турбулентность на рынке присутствует, она в основном объясняется эмоциями и спекулятивными настроениями", - подчеркнул Песков. По его словам, Владимир Путин не планирует проводить специальных встреч в связи с ситуацией на валютном рынке.

Напомним, 16 декабря биржевой курс рубля испытал сильнейшее падение со времен 1998 года. Доллар и евро снова побили рекорды: первый вырос на 2,8 рубля, а второй – на 4,5 рубля. Кроме того, в ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов – до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Добавим, что ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет и процент по вкладам.

Экономист и финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев заявил M24.ru, что высокая ключевая ставка Центрального Банка сдержит курс иностранной валюты. "Курс рубля во многом зависит от состояния экономики, а экономика в большей степени зависит от действий правительства, чем от ЦБ", - пояснил омбудсмен.

Валютная биржа отреагировала на действия ЦБ кратковременным укреплением рубля. Позже доллар и евро снова начали рост, в ходе торгов они поднимались до 80 и 100 рублей соответственно. При этом ранее Центробанк пытался сбить курс валютными интервенциями – например, 12 декабря регулятор продал 2,3 миллиарда долларов для стабилизации курса. Однако эксперты, опрошенные M24.ru, заявили, что это временные и весьма рискованные меры.

"Если ЦБ потратит все резервы в иностранной валюте, то возможен очередной дефолт, если смотреть на тенденцию к снижению курса нефти", - рассказал M24.ru директор института банковского дела ГУ ВШЭ Василий Солодков.

Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля дает шанс российскому производителю. При этом она считает, что ослабление курса рубля происходит под воздействием снижения цены на нефть и ограничения российских банков в доступе к международным рынкам.