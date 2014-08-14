Twitter Дмитрия Медведева взломали

Хакеры взломали микроблог Дмитрия Медведева в Twitter. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе правительства, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Твиттер премьера взломали. Последние сообщения, размещенные в микроблоге, не соответствуют действительности", - подчеркнули в кабмине. В данный момент все добавленные в последний час сообщения уже удалены.

В частности, в микроблоге появилось сообщение о том, что Медведев принял решение уйти в отставку и стать "свободным фотографом".

Как уточняет МИА "Россия сегодня", в Кремле пока нет информации по поводу последних сообщений в Twitter премьера-министра. Скорее всего, микроблог взломали, сказал агентству пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я пока не располагаю никакой информацией, но с большой долей вероятности могу предположить, что это проявление хакерства", - добавил он.

Это не первый инцидент, связанный с микроблогом премьер-министра. Так 6 декабря 2011 года с официального аккаунта Медведева был сделан ретвит нецензурной фразы из Twitter медиа-продюсера Константина Рыкова. Ретвит был быстро удален, а случившееся было объявлено следствием технической ошибки.