Российское правительство запретило госзакупки иномарок

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственных закупок машин иностранного производства, сообщается на сайте правительства России.

Об этом глава российского правительства заявил на встрече с вице-премьерами.

Документ устанавливает запрет на государственные и муниципальные закупки различных видов техники иностранного производства. При этом речь идет не только об автомобилях чиновников, но и об общественном транспорте, спецтехнике экстренных служб, бюджетных организаций и коммунальщиков.

Премьер-министр отметил, что постановление не означает полный отказ от сотрудничества с иностранными компаниями, а наоборот, предусматривает развитие производственной кооперации российскими предприятиями. Речь, таким образом, идет не о запрете иностранных брендов, а о технике, которая производится на территории других стран. Согласно постановлению, произведенная в России техника зарубежных брендов является российской.

В свою очередь вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что в настоящее время готовятся еще два аналогичных проекта постановления, которые касаются текстильной продукции и медицинской техники, пишет "Интерфакс".

Добавим, что ранее Российский студенческий союз добился отказа вузов от закупок дорогих машин. Среди вузов, которые отказались от подобных закупок, есть Московский государственный университет приборостроения и информатики, Хабаровская государственная академия экономики и права и Курский институт Российского государственного социального университета. На покупку автомобилей они планировали потратить 11,7 миллионов рублей.