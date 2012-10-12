Размер пособий по безработице в 2013г. сохранится на уровне 2009г.

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице в России на 2013 год.

Согласно документу, минимальная величина пособия составит 850 рублей, максимальная – 4900 рублей, то есть останется на уровне 2009 года, передает ИТАР-ТАСС.

В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин установил величину прожиточного минимума для жителей столицы – 9500 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель вырос до 10 600 рублей.

При этом прожиточный минимум в целом по России во втором квартале 2012 года составил 6385 рублей.

По словам руководителя Роструда Юрия Герция, сейчас число официально зарегистрированных безработных граждан России составляет 1,2 миллиона человек, тогда как в официальном банке вакансий 1,6 миллионов предложений о работе.

Из этих вакансий примерно 76% приходится на рабочие профессии, в 17% - 20% случаев требуются специалисты-служащие.