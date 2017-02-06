Пенсии в России вырастут более чем на 1000 рублей в течение трех лет

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Пенсии россиян с 2017 по 2019 годы вырастут в среднем более чем на тысячу рублей, примерно до 15 тысяч рублей, передает ТАСС. Рост пенсий заложен в трехлетнем бюджете, доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

По его словам в нынешнем году пенсия составит около 14 тысяч рублей в месяц. Это на 2,1 процента больше, чем инфляция, пояснил Дроздов. Дмитрий Медведев подчеркнул, что это означает переход к росту пенсий в реальном выражении, а не в номинальном.

С 1 апреля 2017 года пройдет индексация социальных пенсий на рост индекса прожиточного минимума. С 1 августа предстоит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Средний размер перерасчета составит 200 рублей, рассказал глава ПФР.

Между тем некоторые категории пенсионеров, такие как ветераны и участники войны будут получать в этом году пенсию более 40 тысяч рублей в месяц.

C 1 февраля 2017 года пенсии проиндексировали на уровень фактической инфляции – 5,4 процента. Изменения коснулись неработающих пенсионеров – это более 30 миллионов человек. Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что ожидаемый средний размер пенсий в 2017 году достигнет 13 тысяч 620 рублей. Также выросли выплаты ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, родственникам погибших военнослужащих.







