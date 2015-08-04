Cписок запрещенной продукции при расширении контрсанкций РФ не изменится

Фото: ТАСС/Александр Сивцов

Список запрещенной продукции в случае расширения списка стран, против которых Россия введет контрсанкции, не изменится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минсельхозе.

"Какой список продукции (утвержден) – тот же самый список продукции будет", – пояснил собеседник агентства. Однако он отметил, что возможно расширение перечня по Исландии, если там не учтены какие-то отдельные направления по поставкам рыбы, но это маловероятно.

Что касается списка стран, подпадающих под российские контрсанкции, то он может быть расширен за счет тех семи стран, которые ввели санкции против России.

Ранее Дмитрий Медведев предложил расширить список стран, подпадающих под продуктовое эмбарго. Он заявил, что кабинет министров подготовит обращение к президенту о включении в этот список ряда европейских стран, недавно присоединившихся к санкциям против России.

Шесть европейских стран присоединились к продленных экономическим санкциям Евросоюза против России. Речь идет о странах-кандидатах в члены ЕС Черногории и Албании, а также членах Европейской ассоциации свободной торговли Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Кроме того, к заявлении присоединилась Украина.

Эти же страны, включая Грузию, присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя.

В июне 2015 года правительство России внесло изменения в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Так, под эмбарго теперь не попадают мальки форели, устрицы и мидии. Они нужны, чтобы организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать существующие.

В Россию также разрешено ввозить семенной картофель, лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и посевной горох. Нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза.