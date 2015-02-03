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Общество

3 февраля, 17:55

Российские производители заместят импортные лекарства - Собянин

Дмитрий Медведев лекарства медицина Сергей Собянин городское управление отечественные производители

Собянин: Отечественные производители заместят импортные лекарства

Отечественные производители лекарств готовы заместить большую часть импорта в Москве. Они готовы делать это при условии заключения долгосрочных контрактов, сообщил Сергей Собянин на совещании об антикризисных мерах в сфере здравоохранения под председательством Дмитрия Медведева.

"Сейчас особенно важно не допустить необоснованного роста цен на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов", - отметил Медведев.

Он также добавил, что важно увеличить на рынке долю качественной отечественной продукции. "Людям с определенными заболеваниями или лицам пожилого возраста приходится постоянно принимать препараты, и от их наличия в аптечной сети зависит жизнь человека", - подчеркнул премьер.

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В свою очередь Сергей Собянин сообщил, что отечественные производители готовы заменить большую часть импортных препаратов. "Что касается рисков в связи с закупкой лекарств, то, на наш взгляд, они достаточно большие", - отметил мэр Москвы.

По словам Собянина, около половины лекарств по номенклатуре приходится на российское производство, а по ценовому сегменту доля импорта составляет около 90 процентов.

Ранее M24.ru сообщало, что московские власти станут штрафовать аптеки и оптовых поставщиков, которые завышают цены на жизненно важные лекарственные препараты. Сейчас ведомство может проводить плановые проверки в аптеках, но не имеет права выписывать такие штрафы.

Департамент здравоохранения уже подготовил проект постановления правительства, которое наделит его новыми полномочиями. "Сейчас наше управление фармации проверяет аптеки по плану, согласованному с прокуратурой, но выписывать штрафы специалисты департамента не могут", - рассказали в ведомстве.

Антикоррупционная экспертиза документа должна завершиться в середине февраля, пояснили в департаменте здравоохранения. После этого он может быть направлен на рассмотрение в правительство.

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