Государственный литературный музей изменит свое название

Фото: /wikimapia.org / Voronoff

После ребрендинга Государственный литературный музей получит имя Владимира Даля, сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея Дмитрия Бака. По его словам, процесс ребрендинга может занять около двух лет.

"Наш музей больше,чем музей литературы. Мы стараемся, чтобы он стал образовательным ресурсом и думаем о ребрендинге. Название музея крайне неудачное при всем моем почтении к его 80-летней истории. В названии должна быть отражена и русская литература, и книжная культура. И, конечно, мы думаем, что там должно быть имя Даля", – рассказал Бак.

Также он отметил, что в Москве есть музей Даля, с которым Литературный музей находится в постоянном контакте.

"Надеюсь, в будущем году мы достроим здание на Зубовском бульваре, есть инициатива открытия в Третьяковке национального центра "X веков русской словесности". Все эти процессы должны идти параллельно, а там и имя появится вслед", – пояснил Бак.