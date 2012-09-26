Матч Кубка России по футболу между "Торпедо" и "Динамо" прекращен

Футбольный матч Кубка России между командами "Динамо" и "Торпедо" сорвали фанаты. Перед началом игры они устроили массовую драку, а во время матча бросали на поле петарды и фаеры

Московское дерби "Торпедо" - "Динамо" в рамках Кубка России не завершилось - матч был прекращен из-за беспорядков на трибунах. Скорее всего, одной из команд засчитают техническое поражение.

Арбитру пришлось останавливать встречу четыре раза. В первом тайме сначала произошли две кратковременных остановки из-за взрывов пиротехники на трибунах, а затем судья Арслан Гаджибеков прервал игру на пять минут, потому что с трибуны "Торпедо" на газон стадиона полетели петарды.

Команды ушли в подтрибунное помещение, а их капитаны - Бояринцев и Семшов - попытались успокоить разбушевавшихся фанатов. Первый тайм доиграли без происшествий, со счетом 2:0 выигрывало "Динамо".

Во второй половине игры торпедовцам быстро удалось забить ответный мяч. То ли по случаю забитого гола, то ли по каким-то другим мотивам, с трибуны, на которой находились болельщики "черно-белых", снова полетели петарды.

Гаджибеков сразу же увел команды в подтрибунное помещение. Матч было решено не возобновлять.

По регламенту соревнования, в случае, если по вине одной из команд встреча не состоялась - виновнику засчитывают техническое поражение. Также возможна дисквалификация клуба в следующем розыгрыше трофея.

Таким образом, "Торпедо" грозит техническое поражение. Впрочем, наказанию может подвергнуться и "Динамо" - если торпедовцы смогут доказать, что петарды на поле кидали не фанаты "черно-белых", а их оппоненты.

Отметим, что инцидентами во время игры дело не обошлось. Еще до начала матча перед стадионом имени Эдуарда Стрельцова произошла драка. Примерно 50 болельщиков с каждой стороны сошлись "стенка на стенку". Фанатов разняли сотрудники полиции, зачинщики потасовки были задержаны.