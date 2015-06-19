Столичное "Динамо" на год исключили из еврокубков

УЕФА отстранил "Динамо" от участия в еврокубках на один сезон

Столичное "Динамо" отстранили от участия в Лиге Европы в будущем сезоне. Московский клуб исключен из еврокубков за нарушение финансового fair-play, сообщает "Р-Спорт".

УЕФА принял решение отстранить москвичей от участия в Лиге Европы из-за беспрецедентности нарушений – "Динамо" пострадало из-за подписания контрактов с рядом дорогостоящих футболистов, например, Матье Вальбуэна. При этом клуб не сумел покрыть разницу за счет продажи ряда игроков.

"Динамо" также поставили в вину превышение рыночной стоимости спонсорского контракта и доли зарплат футболистов в клубном бюджете.

"Бело-голубые" намерены обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Таким образом, место "Динамо" в Лиге Европы получит "Рубин", который финишировал пятым в завершившемся чемпионате России по футболу. Это означает, что в будущем сезоне от России в еврокубки делегируются: "Зенит" и ЦСКА – в Лигу чемпионов, "Локомотив", "Краснодар" и "Рубин" – в Лигу Европы.

Напомним, что финансовый fair-play запрещает клубам тратить на игроков больше, чем они (клубы) зарабатывают.