Началась отделка паркинга на стадионе "Динамо"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Строители начали отделочные работы на нижних этажах подземного паркинга стадиона "Динамо". Об этом рассказал руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов, сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что в ближайшее время начнутся аналогичные работы и в других зонах арены. "Работы идут в полном соответствии с графиком, на стройке задействовано около 700 человек", – подчеркнул Перегудов.

Железобетонные работы на арене сейчас практически завершены. До конца этого года весь каркас стадиона будет готов.

Стадион "Динамо" был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Строительство началось в июле 2014 года. К концу года был заложен фундамент спорткомплекса, установлены колонны и перекрытия подземной автостоянки.

По окончании реконструкции спортивный комплекс объединит под одной крышей большую футбольную арену на 26 319 мест и универсальный спортивный зал на 11488–14000 зрителей.

Общая площадь стадиона составит 206 тысяч квадратных метров. Ожидаемая посещаемость объектов спорткомплекса - более 5,7 миллиона человек в год. Финансирование реконструкции стадиона "Динамо" осуществляется за счет внебюджетных средств.

Открытие стадиона планируется приурочить ко дню рождения легендарного вратаря столичной команды и сборной СССР Льва Яшина – 22 октября.