13 октября 2012, 19:26

Спорт

Столичное "Динамо" переиграло "Нефтехимик"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве на льду арены "Лужники" состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между столичным "Динамо" и "Металлургом" из Новокузнецка. Сильнее оказались хозяева льда, одержавшие победу со счетом 3:2.

В первом периоде счет открыл нападающий "бело-голубых" Никита Бабенко, сообщает "Р-Спорт".

После второй двадцатиминутки "Динамо" вело уже со счетом 3:0, благодаря двум точным броскам Григория Шафигулина и Дениса Мосачева.

Тем не менее, третий период оказался очень упорным. "Металлург" побежал отыгрываться и у хоккеистов из Новокузнецка это чуть не получилось. Они сумели сократить отставание до минимума, но на последний штурм времени уже не хватило.

После этой победы действующие обладатели Кубка Гагарина вновь вернулись на первое место в Западной конференции.

Сюжет: Путь к Кубку Гагарина
Динамо КХЛ

Главное

