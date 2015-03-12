"Динамо" уступило СКА в первом матче серии плей-офф

Фото: ТАСС

Столичное "Динамо" в первом матче серии плей-офф против СКА потерпело поражение - 2:3. Основное время поединка завершилось вничью, а в овертайме победу праздновали петербуржцы.

Счет во встрече открыл Мэт Робинсон. На 17-й минуте "Динамо" удалась быстрая атака, в результате Максим Пестушко отдал передачу на Робинсона, которому оставалось только попасть в створ ворот.

Второй период начался с того, что команды обменялись голами. На точный выстрел Евгения Кетова ответил тем же Алексей Цветков. Однако СКА все-таки восстановил равновесие в счете благодаря шайбе Патрика Торесена в большинстве.

В третьем периоде заброшенных шайб зрители так и не увидели. Как впрочем, практически не успели они увидеть и овертайм, до того стремительно он завершился. Дело в том, что СКА сразу же накинулся на ворота Лазушина и быстро добился своего.

Героем встречи стал Артемий Панарин, который нанес неотразимый бросок в дальний угол. Таким образом, СКА стартует с победы, а следующий матч команды проведут 13 марта в Санкт-Петербурге.