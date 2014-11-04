Форма поиска по сайту

04 ноября 2014, 19:43

Спорт

Столичное "Динамо" забросило шесть безответных шайб в ворота "Салавата Юлаева"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты столичного "Динамо" разгромили уфимский "Салават Юлаев". Поединок, проходивший в Москве, завершился со счетом 6:0 в пользу "бело-голубых".

Дублем в составе победителей отметился Мэт Робинсон, по разу отличились Максим Пестушко, Сергей Соин, Константин Волков и Константин Горовиков. Отметим, что в этом матче московская команда не могла рассчитывать на Андрея Миронова, Дениса Кокарева и Николая Жердева, вызванных в сборную.

Для уфимского клуба это шестое поражение в семи последних матчах.

После 24 проведенных игр "Динамо" занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции и отстает от идущего третьим "Йокерита" на шесть баллов. В следующем поединке "бело-голубые" 6 ноября встретятся с омским "Авангардом".

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
Динамо КХЛ Салават Юлаев

Главное

