В ближайшие дни евро ослабеет по отношению к рублю - эксперт

Официальный курс евро вырос до 47,50 рублей

В ближайшие дни курс евро ослабеет по отношению к российской валюте, считает экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Денис Елаховский.

"На мой взгляд, то, что сейчас происходит с рублем, это некое последствие острой и направленной спекулятивной игры против рубля, потому что абсолютно точно еще несколько недель назад никто из профессиональных участников финансового рынка не ожидал настолько радикального и сильного ослабления рубля, поэтому у меня есть ощущения, что в ближайшие дни, не говоря уже о неделях и месяцах, мы увидим некую обратную тенденцию. И евро ослабеет", - рассказал Денис Елаховский.

Напомним, что официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 28 января, вырос почти на 60 копеек.

Таким образом, курс иностранной валюты обновил исторический максимум, впервые подорожав до 47,49 рублей.