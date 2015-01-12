Банки попросили ЦБ снизить ключевую ставку

Денис Елаховский - о снижении ключевой ставки Центробанка

Кредитные учреждения просят Центробанк понизить ключевую ставку до 15% (сейчас – 17%), а затем постепенно снижать ее до предкризисного уровня - 10,5 % годовых, сообщает телеканал "Москва 24".

В Ассоциации региональных банков отмечают, что, несмотря на определенную стабилизацию на валютном рынке и ожидаемые притоки ресурсов, финорганизации испытывают дефицит ликвидности. "ЦБ поднял ключевую ставку, чтобы взять под контроль ситуацию на валютном рынке. Это произошло, и сейчас Центральный банк все четко контролирует", - добавил глава ассоциации Анатолий Аксаков.

В ЦБ ответили, что не исключают возможности снижения ключевой ставки.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Как считает экономический обозреватель Денис Елаховский, ключевая ставка ЦБ должна быть ниже – не выше 10,5%. "Если ставка будет снижена хотя бы до этого уровня, это приведет к нормализации процентных ставок для бизнеса и для населения".

Елаховский отметил, что если ключевая ставка будет снижена в ближайшее время, то это серьезно повлияет на курс рубля.

Ранее о необходимости снизить ключевую ставку заявлял глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. По его мнению, провести эту операцию следует в начале 2015 года.

Напомним, в ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого ЦБ поднял ставку с 9,5% до 10,5%.