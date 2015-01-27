Третья акция "Бессмертный полк" пройдет в столице в этом году

Патриотическую акцию "Бессмертный полк" продолжат в этом году

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Москве в этом году в третий раз. Организацией проекта занимается Региональное патриотическое общественное движение "Бессмертный полк-Москва".

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена регионального политсовета партии "Единая Россия" Вячеслава Сивко, акция станет одним из основных направлений в подготовке и празднованию 70-летия Победы в Великой отечественной войне. По его словам, акция должна будет напомнить молодежи о важности изучения истории России.

В Москве прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" впервые прошла в Томске в 2012 году. В 2014 году в ней приняли участие жители 400 населенных пунктов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Израиля. У каждого участника в руках были фотографии родственников-ветеранов, которые таким образом заняли свое место в строю Бессмертного полка.

В прошлом году тысячи москвичей 9 мая вышли на Поклонную гору с фотографиями родственников-участников Великой Отечественной войны. Они приняли участие в масштабной акции "Бессмертный полк".