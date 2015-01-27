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Флешмобы и акции

27 января 2015, 19:08

Третья акция "Бессмертный полк" пройдет в столице в этом году

День Победы Единая Россия Бессмертный полк координация

Патриотическую акцию "Бессмертный полк" продолжат в этом году

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Москве в этом году в третий раз. Организацией проекта занимается Региональное патриотическое общественное движение "Бессмертный полк-Москва".

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена регионального политсовета партии "Единая Россия" Вячеслава Сивко, акция станет одним из основных направлений в подготовке и празднованию 70-летия Победы в Великой отечественной войне. По его словам, акция должна будет напомнить молодежи о важности изучения истории России.

В Москве прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" впервые прошла в Томске в 2012 году. В 2014 году в ней приняли участие жители 400 населенных пунктов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Израиля. У каждого участника в руках были фотографии родственников-ветеранов, которые таким образом заняли свое место в строю Бессмертного полка.

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В прошлом году тысячи москвичей 9 мая вышли на Поклонную гору с фотографиями родственников-участников Великой Отечественной войны. Они приняли участие в масштабной акции "Бессмертный полк".

Сюжеты: Фестиваль "Бессмертный полк" 70-летие победы в Великой Отечественной войне

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