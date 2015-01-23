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Улицы

23 января 2015, 17:19

Световые шоу покажут на зданиях ко Дню студента, на Масленицу и ко Дню Победы

День Победы улицы перформанс световые шоу День студента Масленица фестиваль Круг света год света

Фото: департамент СМИ и рекламы Москвы

Световые шоу ко Дню студента, на Масленицу и ко Дню Победы москвичи и гости столицы увидят на фасадах городских зданий, сообщили в департаменте средств массовой информации и рекламы Москвы.

"Вопреки стандартам, которые подразумевают проецирование с использованием стационарных конструкций (башен), специально был разработан проект мобильного проекционного комплекса, позволяющий оперативно организовывать шоу на различных площадках Москвы", - отметили в ведомстве.

В этом году в столице будет 260 "световых" дней. Красочные познавательные шоу будут тематическими. Зрители увидят видеомэппинг "История России", "Русские сказки", "Искусство России" и "История архитектуры Москвы".

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Ранее сообщалось, что масштабный проект видеомэппинга начался с проекции на здании "Манежа". Его фасад украсили специальной художественной подсветкой в честь Дня студента и юбилея МГУ.

Перфоманс проводится в рамках Московского международного фестиваля "Круг света". Подсветка здания сохранится до конца марта. Увидеть шоу можно с 19.00 до 22.00.

К слову, 2015 год был объявлен ООН и ЮНЕСКО Международным годом света и световых технологий.

Круг Света

Московский международный фестиваль "Круг Света" - ежегодное мероприятие, которое проходит с 2011 года. В рамках фестиваля светодизайнеры используют архитектурное пространство города как объект для мультимедийных и световых инсталляций.

В 2014 году фестиваль "Круг света" посетили 6 миллионов зрителей. Красочные представления в день закрытия фестиваля прошли на всех семи площадках форума. Самая технологически сложная из них - в районе Останкино. Сцену на воде строить помогали водолазы, а на телебашне закрепили несколько тонн оборудования без единого болта.

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