Световые шоу покажут на зданиях ко Дню студента, на Масленицу и ко Дню Победы

Фото: департамент СМИ и рекламы Москвы

Световые шоу ко Дню студента, на Масленицу и ко Дню Победы москвичи и гости столицы увидят на фасадах городских зданий, сообщили в департаменте средств массовой информации и рекламы Москвы.

"Вопреки стандартам, которые подразумевают проецирование с использованием стационарных конструкций (башен), специально был разработан проект мобильного проекционного комплекса, позволяющий оперативно организовывать шоу на различных площадках Москвы", - отметили в ведомстве.

В этом году в столице будет 260 "световых" дней. Красочные познавательные шоу будут тематическими. Зрители увидят видеомэппинг "История России", "Русские сказки", "Искусство России" и "История архитектуры Москвы".

Ранее сообщалось, что масштабный проект видеомэппинга начался с проекции на здании "Манежа". Его фасад украсили специальной художественной подсветкой в честь Дня студента и юбилея МГУ.

Перфоманс проводится в рамках Московского международного фестиваля "Круг света". Подсветка здания сохранится до конца марта. Увидеть шоу можно с 19.00 до 22.00.

К слову, 2015 год был объявлен ООН и ЮНЕСКО Международным годом света и световых технологий.