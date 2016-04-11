Почта России разработала анимированную открытку ко Дню Победы

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Почта России в партнерстве с российским разработчиком платформы виртуальной реальности "Фибрум" предложила специальную анимированную открытку ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба почты.

"Самолеты, изображенные на открытке, можно оживить при наведении на них мобильного устройства – смартфона или планшета – с установленным бесплатным Android-приложением. "Анимированные 3D модели самолетов начинают парить в воздухе, моделируя воздушный бой", – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Открытку можно заказать в летнем каталоге "Почта Маркет" во всех отделениях Почты России, на сайте market.pochta.ru или по бесплатному телефону 8-800-775-2-555 с доставкой по всей стране.

Отметим, на дня Почта России заявила о выпуске почтовой карточки ко Дню космонавтики в. На ней будет штемпель "55 лет первому полету человека в космос", сообщает пресс-служба Почты России.

На немаркированной почтовой карточке будет изображен Юрий Гагарин с его факсимильной подписью. Кроме того, будет выпущен художественный маркированный конверт "12 апреля. День космонавтики" и почтовая марка 2009 года "75 лет со дня рождения Юрия Гагарина" с надпечатанным номиналом "31 рубль", которая выйдет тиражом в 125 000 штук.