Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая 2017, 17:30

Общество

Акция "Бессмертный полк" в Москве собрала более 750 тысяч участников

Более 750 тысяч человек, по обновленным данным, приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

К колонне продолжают присоединяться новые участники, которые держат в руках транспаранты с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие Сергей Собянин и Владимир Путин.

Колонна стартовала у стадиона "Динамо" в сторону Красной площади. На протяжении всего пути ее сопровождает музыка военных лет.

Акция "Бессмертный полк" в Москве. Фоторепортаж

"Бессмертный полк" – общественная акция, которую проводят с 2012 года 9 мая. Участники выстраиваются в колонну и несут фотографии родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

Акция проходит во многих городах России и за рубежом. В этом году "Бессмертный полк" пройдет в 64 странах по всей планете.

Сайты по теме


Сюжет: День Победы
День Победы акции парады шествия Бессмертный полк фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика