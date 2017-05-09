Акция "Бессмертный полк" в Москве собрала более 750 тысяч участников

Более 750 тысяч человек, по обновленным данным, приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

К колонне продолжают присоединяться новые участники, которые держат в руках транспаранты с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие Сергей Собянин и Владимир Путин.

Колонна стартовала у стадиона "Динамо" в сторону Красной площади. На протяжении всего пути ее сопровождает музыка военных лет.



Акция "Бессмертный полк" в Москве. Фоторепортаж