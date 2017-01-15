Фото: ТАСС/Роман Денисов

Музыканты Дэвид Боуи и Леонард Коэн посмертно номинированы на Brit Awards–2017. Сообщение об этом размещено на сайте популярной премии.

Дэвид Боуи находится среди номинантов в категории "Британский сольный исполнитель". Название номинации, в которой представлен Леонард Коэн, звучит как "Международный сольный исполнитель".

Brit Awards, учрежденная Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году, считается британским аналогом американской Grammy. В разные годы лауреатами Brit Awards становились группы The Beatles, Oasis, а также Робби Уильямс, Эд Ширан и многие другие.

Церемония награждения Brit Awards 2017 пройдет в здании лондонской 02 Arena 22 февраля.