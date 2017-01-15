Форма поиска по сайту

15 января 2017, 18:16

Культура

Дэвид Боуи и Леонард Коэн посмертно номинированы на Brit Awards – 2017

Фото: ТАСС/Роман Денисов

Музыканты Дэвид Боуи и Леонард Коэн посмертно номинированы на Brit Awards–2017. Сообщение об этом размещено на сайте популярной премии.

Дэвид Боуи находится среди номинантов в категории "Британский сольный исполнитель". Название номинации, в которой представлен Леонард Коэн, звучит как "Международный сольный исполнитель".

Brit Awards, учрежденная Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году, считается британским аналогом американской Grammy. В разные годы лауреатами Brit Awards становились группы The Beatles, Oasis, а также Робби Уильямс, Эд Ширан и многие другие.

Церемония награждения Brit Awards 2017 пройдет в здании лондонской 02 Arena 22 февраля.

Дэвид Боуи (1947 – 2016) – известный британский певец, композитор и актер. Первого крупного успеха Боуи достиг в 1975 году с синглом Fame и альбомом Young Americans. Спустя несколько лет его Berlin Trilogy попала в пятерку лидеров британских чартов, а сингл Ashes to Ashes и альбом Scary Monsters в начале 80-х принесли ему славу и признание. Сообщение о его смерти появилось 11 января 2016 года.

Леонард Коэн (1934 – 2016) – известный канадский поэт, музыкант и исполнитель. Карьеру музыканта начал в 1967 году. За годы творчества Коэн выпустил 20 музыкальных альбомов и более десятка книг стихов и романов. О его смерти мир узнал 11 ноября 2016 года.

Дэвид Боуи номинации музыкальные премии жизнь в мире новости культурного мира

