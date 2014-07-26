Два человека пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте

На Волгоградском проспекте столкнулись четыре автомобиля

На Волгоградском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГИБДД.

Водитель автомобиля Skoda двигался по Волгоградскому проспекту в сторону центра, затем он решил развернуться через две сплошные и задел проезжающий мимо Range Rover.

От столкновения Skoda врезалась в припаркованные в правом ряду автомобили Kia и Mercedes. В результате аварии пострадали два человека в Skoda. Один из пострадавших оказался заблокирован в автомобиле. В настоящее время он госпитализирован.

Движение по Волгоградскому проспекту в сторону области было затруднено. В настоящее время движение свободно, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее ДТП с участием трех машин произошло на Кутузовском проспекте. Там столкнулись Mini Cooper, Volvo и BMW. Водитель автомобиля Mini Cooper пострадал.