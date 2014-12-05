На Волоколамском шоссе столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие

"Утро": В ДТП на Волоколамском шоссе пострадали 2 человека

На Волоколамском шоссе столкнулись шесть автомобилей, два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Около полуночи на Волоколамском шоссе, при движении в сторону центра столкнулись шесть автомобилей. Все машины стояли на светофоре, в ожидании разрешающего сигнала, когда в заднюю часть автомобиля Toyota Camry на большой скорости влетел автомобиль Suzuki Grand Vitara. От удара внедорожник развернуло, а Toyota Camry ударила впереди стоящие автомобили.

На место происшествия прибыли несколько карет скорой помощи.

Все водители и пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были осмотрены на месте. Двое, водитель и пассажирка Toyota Camry, госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.