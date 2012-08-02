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Происшествия

02 августа 2012, 15:06

Женщина на раритетном авто врезалась в кинотеатр "Пушкинский"

ДТП криминал Волга кинотеатр угоны автомобилей

Приезжая из Азии в ночь на четверг похитила раритетную "Волгу", протаранила два автомобиля и врезалась в кинотеатр "Пушкинский" в центре Москвы


Женщина в ночь на четверг похитила раритетную "Волгу", протаранила два автомобиля и врезалась в кинотеатр "Пушкинский" в центре Москвы, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Путинковском переулке у дома №1 около 0.30. Женщина на раритетном "ГАЗ М-21" врезалась в две припаркованные машины, а затем в стену кинотеатра.

Лихачку задержали и отвезли в отделение полиции. В процессе общения с нарушительницей блюстители порядка выяснили, что раритетный автомобиль был угнан. Пришедший хозяин “Волги” написал заявление об угоне.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"ГАЗ М-21" - легковой автомобиль среднего класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с середины 1950-х по 1970 год.

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