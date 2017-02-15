Форма поиска по сайту

15 февраля 2017, 07:14

Безопасность

Трамп ввел режим ЧС в Калифорнии в связи с угрозой разрушения плотины

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии в связи с угрозой прорыва плотины на озере Оровилл. Американский президент поручил федеральным властям оказать поддержку администрации этого штата, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ.

Следы эрозии были обнаружены на основном и запасном водоотводах 230-метровой плотины Оровилл. Местные власти в субботу, 11 февраля, объявили об эвакуации жителей трех близлежащих округов: Саттер, Бьютт и Юба. В общей сложности около 188 тысяч человек были вывезены на расстояние примерно 120 километров от плотины.

Позже эвакуированные из опасной зоны жители Калифорнии смогли вернуться домой. Приказ об эвакуации был изменен на рекомендацию. Чтобы не допустить аварии, сброс был увеличен до 2,8 тысячи кубометров в минуту.

Прямые трансляции с аварийной плотины в Калифорнии появились в интернете. В режиме реального времени можно наблюдать, как вода подмывает конструкции плотины.

Озеро Оровилл является основным источником питьевой воды примерно для половины из 39 миллионов жителей Калифорнии. Также вода из него используется для орошения крупных сельхозугодий.

Объем всего водоема составляет около 4,3 миллиарда кубометров. Плотина Оровилл была построена между 1962 и 1968 годами и считается самым высоким гидротехническим сооружением в США.

ЧС Калифорния плотины озера Дональд Трамп жизнь в мире

