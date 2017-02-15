Трамп ввел режим ЧС в Калифорнии в связи с угрозой разрушения плотины

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии в связи с угрозой прорыва плотины на озере Оровилл. Американский президент поручил федеральным властям оказать поддержку администрации этого штата, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ.

Следы эрозии были обнаружены на основном и запасном водоотводах 230-метровой плотины Оровилл. Местные власти в субботу, 11 февраля, объявили об эвакуации жителей трех близлежащих округов: Саттер, Бьютт и Юба. В общей сложности около 188 тысяч человек были вывезены на расстояние примерно 120 километров от плотины.

Позже эвакуированные из опасной зоны жители Калифорнии смогли вернуться домой. Приказ об эвакуации был изменен на рекомендацию. Чтобы не допустить аварии, сброс был увеличен до 2,8 тысячи кубометров в минуту.

Прямые трансляции с аварийной плотины в Калифорнии появились в интернете. В режиме реального времени можно наблюдать, как вода подмывает конструкции плотины.