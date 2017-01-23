Лев напал на смотрителей во время мытья клетки в Японии

Фото: wikipedia.org

Лев в Японии набросился на сотрудников компании Shonan Animal Production, которая предоставляет диких животных в аренду для фото- и видеосъемок, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в городе Нарита центральной префектуры Тиба, где располагается главный офис компании. Несмотря на то, что лев был на цепи, животное сумело нанести травмы двум смотрителям, мывшим клетку перед съемками.

Сотрудники госпитализированы с тяжелыми травмами головы и ног.

В питомнике Shonan Animal Production помимо льва содержатся леопард, собаки, кошки, лошади, зебра, верблюд, кенгуру и обезьяны.

