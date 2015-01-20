Работы в районе ЛЭП на юге столицы проводились незаконно - МОЭСК

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Причиной аварии на юге столицы стало грубое нарушение правил техники безопасности, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МОЭСК. При этом работы в охранной зоне ЛЭП проводились незаконно.

В МОЭСК отметили, что это уже не первый случай нарушения правил электробезопасности в охранных зонах ЛЭП, приведший к столь трагичным последствиям и напомнили, что при организации каких-либо видов работ в охранных зонах ЛЭП требуется обязательное согласование и разрешение энергетиков.

Ранее M24.ru сообщало, что на юге города автомобильный кран зацепил линию электропередачи. В результате инцидента, произошедшего на улице Борисовские пруды погиб один человек.

Еще одного пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми ожогами. Сам водитель автокрана скрылся с места происшествия на своем автомобиле.