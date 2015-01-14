Доллар и евро подорожали на рубль

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Официальный курс доллара на четверг составил 66,09 рубля, курс евро - 77,96 рубля, говорится в сообщении ЦБ РФ Российская валюта продолжает снижение на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара вырос на 1,25 рубля и достиг отметки в 66,09 рубля за доллар. Евро вырос на 1,18 рубля и составил 77,96 рубля.

Стоит отметить, что курс рубля по отношению к иностранным валютам вплотную приблизился к показателям 18 декабря, когда российская валюта установила сразу несколько антирекордов. Курс рубля падал на протяжении всего года, но наиболее резкое снижение произошло в середине декабря, когда в ходе торгов на бирже российская валюта потеряла за один день почти треть стоимости.

Напомним, в ночь на 16 декабря 2014 года Центробанк поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого ЦБ поднял ставку с 9,5% до 10,5%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.