Видеоарт и Тарковский: куратор Карина Караева расскажет о визуальных опытах

Лекция: "Почему современный кинематограф и видеоарт невозможны без Тарковского, или нехватка чувств и визуальная эмпатия"

Кино, искусство или эксперимент над зрителем?

Дата: 22 января в 15:00

Место: Болотная набережная, д. 3, стр. 1, Центр фотографии имени братьев Люмьер



Кадр из фильма "Зеркало", реж. Андрей Тарковский

Ради чего идти: куратор Карина Караева расскажет о тесной связи между современным кинематографом, видеоартом и фильмами Андрея Тарковского и объяснит, почему без этих картин актуальное искусство не могло бы существовать. На примере кадров, отрывков из "Зеркала", "Жертвоприношения" и других работ великого отечественного режиссера, а также проектов современных художников, куратор разберет их визуальные приемы и особенности.

Что еще: лекция пройдет в рамках образовательной программы к выставке Виктории Ивлевой "По следам "Жертвоприношения". Посвящение Андрею Тарковскому".

Стоимость билета: полный – 430 рублей

Подробности – по ссылке.