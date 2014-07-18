В парке Царицыно уничтожили деревья и газон на 3,2 миллиарда рублей

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Прокуратура выявила незаконную вырубку леса и уничтожение травяного покрова в природно-историческом парке "Царицыно", ущерб составил 3,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По данным ведомства, деревья были уничтожены в отсутствие разрешительной документации. Общая площадь уничтоженной травы составляет 10 тысяч квадратных метров.

Межрайонный природоохранный прокурор внес представление руководителю компании-подрядчика и направил материалы в следственный отдел ОМВД по району Царицыно для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Всего по результатам проверки прокуратурой города было внесено 25 представлений об устранении нарушений закона, возбуждено 28 дел об административных правонарушениях и направлено в суды 2 исковых заявления.

Кроме того, прокуратура внесла представление в адрес главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского в связи с тем, что "ведомство должным образом не реализует возложенные на него функции по государственному контролю на территориях природных комплексов".