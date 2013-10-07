ТПУ у метро "Царицыно" стилизуют под архитектуру музея-заповедника

Дизайн транспортно-пересадочного узла у метро "Царицыно" будет выполнен в архитектурном стиле Большого Царицынского дворца, рассказал М24.ru пресс-секретарь Дирекции железнодорожных вокзалов Дмитрий Писаренко.

Предполагается, что ТПУ "Царицыно" будет девятиэтажным плюс три подземных яруса, он займет площадь 274,2 тысяч кв. метров. Там организуют более 2 тысяч машиномест. "Капитальное сооружение, девятиэтажное, мы предложили сделать в стиле классицизма, чтобы оно гармонировало с музеем-заповедником "Царицыно". Используем такую же цветовую гамму, архитектурные элементы. Речь идет о визуальной схожести внешней части, внутренняя отделка будет выполнена в современном стиле, будет отвечать всем современным требованиям", ― пояснил Писаренко.

Сейчас у метро "Царицыно" построена плоскостная парковка на 1,2 тысяч машиномест, она оборудована Wi-Fi и видеонаблюдением. "На месте этой плоскостной парковки, кафе и палаток около метро "Царицыно" будет возведен ТПУ, строительство завершится к 2020 году", ― пояснил Писаренко.

Писаренко пояснил, что сейчас ведутся предпроектные работы, до конца года эскиз передадут в проектные институты ― ГУП "НИиПИ Генплана" и "МосгортрансНИИпроект". Инвестора будут искать уже после утверждения проекта. "Будем привлекать внебюджетные источники финансирования", ― подчеркнул Писаренко.

Эксперты считают, что стилизация под классическую архитектура может быть сделана как тонко и талантливо, так и вычурно. "Качество исполнения будет зависеть от архитектора, можно сделать умело и деликатно, и стилизация будет смотреться хорошо. Главное, это не должна быть копия ― если сделают уменьшенную копию Большого дворца, такая "игрушка" вызовет смех", ― полагает президент Российской Академии архитектуры и строительных наук Александр Кудрявцев. Он подчеркнул, что ТПУ можно сделать и в современном стиле: "Тема контраста никогда не выходит из поля архитектурного творчества, это может быть даже хай-тек, если будет сделано талантливо, с чувством ландшафта и контекста", - отметил Кудрявцев. Он подчеркнул, что транспорт ― "мерило прогресса", поэтому дизайн сооружений у транспортных развязок всегда вызывал особый интерес профессионального сообщества. Оптимальным решение для дизайна ТПУ мог бы принять архитектурный совет, где было бы представлено несколько вариантов.

"Мы знаем, что проект нового ТПУ разрабатывается, и ждем, когда он будет реализован, - рассказала начальник отдела внешних связей и рекламы музея-заповедника "Царицыно" Оксана Мальцева. -Сейчас обстановка около метро "Царицыно" абсолютно не гармонирует с музеем-заповедником. Чтобы попасть к нам, горожане должны идти мимо рынка, под неблагоустроенным мостом".

Напомним, недавно градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) мэрии утвердила планировочные решения для 8 капитальных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) ― у метро "Петровско-Разумовская", "Царицыно", "Дмитровская", "Тимирязевская", "Тушинская", "Электрозаводская", "Выхино" и "Курская". Большинство утвержденных ТПУ будут высотными - до 25 этажей, в них также запланировано несколько подземных ярусов Часть капитальных строений – от трети до половины – займут механизированные парковки, часть отдадут под коммерческую недвижимость. Всего РЖД построит в Москве 58 ТПУ, 44 из них – капитальных, 13 – плоскостных. ОАО "РВ-Метро", созданное в 2012 году ОАО "РЖД" и правительством Москвы для возведения ТПУ, в этом году уже привлекло 5 млрд рублей на строительство плоскостных узлов и проектирование капитальных.

Марина Курганская