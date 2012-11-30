ЦСКА в гостях переиграл "Амур"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным "Амуром" и столичным ЦСКА. Москвичи одержали победу со счетом 2:1.

Первой шайбой во встрече отметились гости. На 12-й минуте игры Григоренко оказался расторопнее всех на добивании и поразил ворота Мурыгина, сообщает "Р-Спорт".

Во второй двадцатиминутке хозяевам удалось отыграться - Осипов направил шайбу в ворота Брызгалова.

В третьем периоде долгое время ни одной из команд не удавалось склонить чашу весов на свою сторону, казалось, что судьба встречи решится в овертайме, но вновь проявил себя Григоренко. Лучший игрок встречи сделал дубль. Отыграться "Амур" не смог - не помогла и смена вратаря на шестого полевого игрока.

ЦСКА продолжает удерживать за собой четвертую строчку в Западной конференции. Следующую встречу "красно-синие" проведут 2 декабря в гостях с "Сибирью".