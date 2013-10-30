Московский ЦСКА с победы стартовал в Кубке России по футболу

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы с победы стартовали в розыгрыше Кубка России по футболу сезона 2013/2014. В первой встрече ЦСКА в гостях выиграл у "Химика" из Дзержинска со счетом 2:1. Матч состоялся на домашнем стадионе "Химика".

Счет был открыт на 20-й минуте встречи. ЦСКА провел контратаку, в ходе которой мяч за несколько передач дошел до Базелюка. Нападающий "красно-синих" пробил в ближний угол и застал врасплох вратаря "Химика".

Спустя десять минут защитник "Химика" Кичин, прерывая подачу в штрафную площадь, неудачно попал по мячу, и снаряд влетел в ворота, защищаемые Гавиловским, - 2:0 в пользу ЦСКА.

После перерыва картина игры полностью изменилась. Инициативой завладели хозяева поля, которые абсолютно ничего не давали создавать москвичам. ЦСКА по 5, а то и по 10 минут не мог толком перейти на половину поля противника. Такое давление "Химика" принесло свои плоды.

На 51-й минуте Алексей Березуцкий нарушил правила в штрафной площади ЦСКА, сбив Касьяна, который рвался к воротам Чепчугова. Рефери без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку. К мячу подошел Еркин и был точен - 1:2.

Хозяева доминировали вплоть до 74-й минуты, когда Касьян из потенциального героя матча превратился в антигероя. Нападающий "Химика" пошел в очень грубый подкат и сбил Миланова. Полузащитника ЦСКА унесли с поля на носилках, он получил травму, а Касьян был моментально удален с поля.

Оставшись вдесятером, "Химик" пытался продолжить натиск на ворота ЦСКА, но острота во владениях Чепчугова возникала все реже. Появились моменты и у ЦСКА - Гонсалес нанес опасный удар, после которого отменной реакцией пришлось блеснуть Гавиловскому.

Хозяева устроили финальный штурм ворот "красно-синих", но так и не сумели извлечь из него каких-либо дивидендов. Итоговый счет встречи - 2:1 в пользу ЦСКА, который выходит в следующую стадию турнира.

В следующем поединке подопечным Слуцкого предстоит помериться силами с победителем пары "Сокол" - "Крылья Советов".