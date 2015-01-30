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Спорт

30 января 2015, 19:01

Московский ЦСКА одержал крупную победу над "Барысом"

ЦСКА КХЛ Барыс

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московские армейцы одержали крупную победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над "Барысом". Поединок завершился со счетом 5:1.

"Красно-синие" начали с места в карьер - уже на 11-й минуте Максим Мамин отправил первую шайбу в ворота хозяев. Спустя пять минут Сергей Андронов броском в касание реализовал большинство и удвоил преимущество москвичей.

Во втором периоде все вопросы о победителе встречи были окончательно сняты. Сначала Стефан да Коста поразил "девятку" ворот "Барыса", затем Никита Зайцев реализовал лишнего игрока.

Под занавес периода Роман Любимов воспользовался ошибкой обороны астанинцев, убежал один на один с Яном Лацо и заставил капитулировать голкипера - 5:0.

В третьей двадцатиминутке "Барысу" удалось отыграть один гол усилиями Майка Лундина, но на большее сил у хозяев не хватило.

Таким образом, ЦСКА набирает 117 очков и остается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15

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