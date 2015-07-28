Форма поиска по сайту

28 июля 2015, 21:34

Спорт

Столичный ЦСКА сыграл вничью со "Спартой" в Лиге чемпионов

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Столичные армейцы сыграли вничью с пражской "Спартой" в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 2:2.

Счет был открыт на 14-й минуте встречи. Алан Дзагоев в падении отправил снаряд в угол ворот чешского клуба.

Однако уже в следующей атаке "Спарта" отыгралась. Кеинде Фатай подкараулил отскок перед штрафной ЦСКА и нанес удар. Мяч срикошетил от ноги Кирилла Набабкина и влетел в сетку ворот армейцев.

На 53-й минуте Зоран Тошич вновь вывел "красно-синих" вперед. Муса убежал на рандеву с голкипером, обыграл его, но не стал бить по воротам, а откатил под удар Роману Еременко. Тот угодил во вратаря, но мяч отскочил к Тошичу, которому оставалось только не промахнуться по пустым ворота.

И снова "Спарта" отыгралась спустя непродолжительное время. Ладислав Крейчи замкнул фланговый навес и установил окончательный счет в матче.

Ответный поединок пройдет 5 августа в Праге. Армейцев, фактически, устраивает только победа.

