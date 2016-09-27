ЦСКА проведет первый матч на новом стадионе в Лиге чемпионов

Московский ЦСКА во вторник, 27 сентября, в рамках второго тура Лиги чемпионов сыграет с английским "Тоттенхэмом", передает телеканал "Москва 24".

Игра пройдет на домашнем стадионе армейцев на Ходынском поле, который впервые примет матч главного европейского клубного турнира.

В стартовых матчах группового этапа команды не сумели одержать победы. ЦСКА сыграл в гостях вничью с немецким "Байером" (2:2). Лондонцы на своем поле уступили французскому "Монако" – 1:2.

Второе поражение серьезно осложнит турнирное положение английского клуба, который считался фаворитом группы Е. Впрочем, мотивация на победу у армейцев ничуть не меньше.