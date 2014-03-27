Форма поиска по сайту

27 марта 2014, 22:08

Спорт

ЦСКА обыграл "Баварию" в матче баскетбольной Евролиги

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные армейцы одержали победу в матче баскетбольной Евролиги над немецкой "Баварией". Встреча завершилась со счетом 77:70.

"Красно-синие" захватили лидерство с четвертой минуты поединка и не отдавали инициативу сопернику до середины второй десятиминутки.

Ключевой в противостоянии стала третья четверть, которую подопечные Этторе Мессины выиграли с разницей в 13 очков. Итоговый счет матча - 77:70 в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал Сонни Уимз, набравший 15 очков.

Победа позволила столичному клубу выйти на первое место в своей группе. На счету "красно-синих" 10 побед и 2 поражения.

