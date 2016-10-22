ЦСКА обыграл новокузнецкий 'Металлург' в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл на выезде новокузнецкий "Металлург". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

"Кузня" открыла счет на 13-й минуте благодаря шайбе Игната Земченко. А спустя чуть более десяти минут лидерство упрочил Андрей Первышин. Однако затем ЦСКА перевернул игру.

В середине второго периода армейцы за три минуты отправили в ворота "Металлурга" три шайбы. Отличились Валерий Ничушкин, Никита Квартальнов и Александр Кутузов. На 52-й минуте итоговый счет установил Андрей Светлаков.

В следующем матче новокузнецкий "Металлург" 26 октября сыграет на выезде с одноклубниками из Магнитогорска. ЦСКА днем ранее примет в Москве хорватский "Медвешчак".