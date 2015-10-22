ЦСКА сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Футболисты московского ЦСКА на своем поле сыграли вничью с английским "Манчестер Юнайтед" в матче группового этапа Лиги чемпионов, сообщает МИА "Россия сегодня".

Матч группы B, прошедший в среду в Химках, завершился со счетом 1:1. В составе армейцев гол забил Сейду Думбия (15-я минута), добивший мяч в ворота после того, как удар Романа Еременко с пенальти отразил вратарь манкунианцев Давид де Хеа. У "Юнайтед" отличился Антони Марсьяль (65-я минута).

В следующем матче армейцы сыграют с "Манчестер Юнайтед" в Англии. Игра состоится 3 ноября.

После трех туров у ЦСКА и "Манчестера" в активе по 4 балла. Возглавил группу немецкий "Вольфсбург", который в параллельном матче обыграл со счетом 2:0 голландский ПСВ и набрал 6 очков. У ПСВ 3 очка.